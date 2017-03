FCGB : Bordeaux peut récupérer 3 ME pour un énorme flop

Dans : Bordeaux, Mercato.

Totalement absent des plans de Jocelyn Gourvennec, qui ne l'a jamais utilisé cette saison à Bordeaux, Pablo (25 ans) a dû quitter les Girondins cet hiver.

Le Brésilien a été prêté au Corinthians où il s’est relancé. « Ici, Pablo joue très bien, les supporters l’aiment beaucoup, a commenté le journaliste sportif Marco Bello, spécialiste du club de São Paulo, pour 20 Minutes. Lui-même a d’ailleurs dit qu’il voudrait rester. » Et pour cause, le défenseur central a déjà disputé 15 matchs sous ses nouvelles couleurs, et a même inscrit deux buts. Suffisant pour convaincre la formation paulista.

« Il s’est installé dans le onze direct, au point que le club voudrait lever l’option d’achat », a révélé Nicolas Cougot, le rédacteur en chef de Lucarne Opposée. Mais pour le moment, le Corinthians n’a pas les moyens de financer cette opération estimée à 3 M€. « Ils vont peut-être récupérer des fonds avec la vente des parts d’un joueur parti au Portugal », a précisé Nicolas Cougot. En tout cas, il s’agirait d’une bonne affaire pour Bordeaux et Gourvennec qui ne s’opposeront pas au départ de Pablo.