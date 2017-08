FCGB : Un bon de sortie donné à Malcom...en 2018

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Le cas Malcom faisait cauchemarder les supporters des Girondins de Bordeaux, l'attaquant brésilien semblant vouloir profiter du mercato 2017 pour s'offrir un nouveau challenge sportif. Mais, après le nul arraché samedi à Lyon, grâce notamment à un doublé de Malcom, et surtout une égalisation fantastique, Jocelyn Gourvennec a fait part d'une bonne nouvelle. Selon l'entraîneur bordelais, même si cela a été agité ces derniers temps, l'attaquant a finalement décidé de rester une saison de plus chez les Girondins. En contrepartie, il a probablement déjà obtenu son bon de sortie pour l'été prochain.

« Je crois que c’est réglé. Malcom était un peu perturbé en début de semaine, mais nous avons eu une discussion, et, sans trahir de secret, il sait le risque de partir trop tôt dans un gros club. Il sera mieux armé dans un an », a expliqué Jocelyn Gourvennec, qui s'opposait clairement à un départ de Malcom en cette fin de mercato. Les Girondins de Bordeaux vont donc pouvoir profiter pendant une saison de plus de l'attaquant brésilien. Il sera toujours temps de parler de la suite en 2018.