FCGB : Attention, Gomis n’est pas si nul que ça prévient Toulalan

Dans : Bordeaux, OM, Ligue 1.

En raison des suspensions de Nicolas Pallois et d’Igor Lewczuk, l’entraîneur des Girondins de Bordeaux Jocelyn Gourvennec devra modifier sa charnière centrale.

Sauf surprise, Vukasin Jovanovic et Jérémy Toulalan seront associés contre l’Olympique de Marseille dimanche soir. Un défi périlleux pour le Serbe de 20 ans, mais aussi pour le milieu défensif qui se retrouvera sûrement au duel avec son ancien coéquipier de Lyon Bafétimbi Gomis. Méfiant, l’ex-Monégasque sait que l’homme aux 18 buts en L1 cette saison représente un danger permanent.

« Bafé, on a l'impression qu'il n'a pas d'énormes qualités, mais il met ses buts chaque saison, a commenté Toulalan. Il est toujours là, il utilise super bien son corps, il aime être très proche du défenseur, pour protéger le ballon. Alors, il n'a pas la vitesse, mais par contre il a l'instinct du buteur. Il est assez fort dos au but. Comment on défend sur lui ? On verra ce week-end. Je l'ai fait un petit peu à Lyon pendant les entraînements où je jouais derrière. Il n'est pas évident à prendre, mais on verra collectivement, pour qu'il ne marque pas. » Toulalan contre Gomis, sans doute l’une des clés de ce match décisif pour la cinquième place.