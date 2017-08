Bordeaux : Le mercato chamboulé, Stéphane Martin répond

Dans : Bordeaux, Mercato.

Grosse désillusion pour Bordeaux ce jeudi avec une élimination dès le tour préliminaire de l’Europa League par Videoton, club hongrois qui a su se montrer efficace dans une rencontre très musclée mais guère enthousiasmante. Pour les Girondins, il n’y aura donc même pas de barrage et c’est toute une saison qui s’en trouve perturbée, puisque l’effectif de Jocelyn Gourvennec n’aura pas besoin d’être aussi étoffé avec simplement le championnat et les coupes nationales. Néanmoins, pour Stéphane Martin, il n’y aura pas de bouleversement par rapport à ce qui était prévu, et le club aquitain va donc bien essayer de finaliser sa ou ses dernières recrues.

« On avait un plan, on ne va pas en changer. De toute façon, on ne pense pas en termes de mercato ou de budget, mais en termes de déception sportive par rapport au plaisir que procure le fait de jouer une Coupe d'Europe. L'impact est avant tout sportif. J'ai une pensée pour les supporters bordelais qui rêvaient d'Europe, pour la centaine qui est également venue ici et qui a vu un match indigne. C'est comme ça, il faut rebondir et ne pas tomber dans le catastrophisme. L'équipe n'a pas perdu toutes ses qualités en deux mois. On peut compter sur l'esprit de révolte du groupe », a expliqué le président bordelais à L’Equipe. Une révolte dès la première journée ? Il faudra bien cela pour oublier cette énorme déception.