OL-Roma : De « violents affrontements » entre les ultras

Dans : Europa League, Coupe d'Europe, OL.

Ce jeudi à 19h30, en préambule du huitième de finale aller d'Europa League entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Roma, « de violents affrontements » ont opposé les supporters des deux équipes. Selon L'Equipe, les ultras lyonnais et romains se sont affrontés aux abords du Parc OL « à coups de fumigènes et de bouteilles de bière ». Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour calmer tout le monde.