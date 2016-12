Dans : CAN 2015.

Hervé Renard a annoncé ce jeudi la liste des joueurs présélectionnés pour la Coupe d’Afrique des Nations, qui se déroulera du 14 janvier au 5 février au Gabon. Et dans cette liste élargie, l’absence de Hakim Ziyech, qui brille avec l’Ajax Amsterdam à seulement 23 ans, a énervé beaucoup de monde au sein des fans des Lions de l’Atlas. Bien conscient qu’il s’agissait d’un dossier sensible que d’écarter le milieu offensif, Hervé Renard s’en est expliqué, comparant sa décision avec celle prise par Didier Deschamps de ne pas prendre Hatem Ben Arfa à l’Euro 2016.

« C’est un joueur pétri de talents mais on ne peut pas les entasser. Pour jouer derrière l’attaquant, j’ai déjà Belhanda et Boussoufa, leaders de leur championnat. A un moment, il faut faire des choix parce que je pense qu’un garçon comme Ziyech, quand la compétition va se dérouler s’il n’a pas de temps de jeu au bout de 2-3 matchs, ça va devenir difficile et pour lui et pour le staff et pour le groupe. C’est un peu comme Ben Arfa pas sélectionné par Didier Deschamps pour l’Euro. Leurs qualités ne sont pas remises en question mais ce sont des joueurs qui ont peut-être des difficultés à s’asseoir sur le banc de par leurs qualités », a expliqué le double vainqueur de la CAN, qui estime que Ziyech pourrait semer la zizanie dans le groupe s’il enchainait les matchs sur le banc de touche. Le « sorcier blanc » n’aura en tout cas pas le droit de se tromper, puisque cette décision a clairement fait chuter sa cote de popularité au Maroc.