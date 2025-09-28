Fan du PSG, une vedette de la Chaîne L'Equipe démasquée

Présentatrice vedette de la Chaîne L’Equipe depuis des années, France Pierron ne pourra pas être taxée de journaliste anti-PSG dans le futur.

Journaliste et supporter font difficilement bon ménage, surtout à l’ère des réseaux sociaux et des polémiques à tout va. C’est la raison pour laquelle sur les plateaux de TV ou de radio, les intervenants tentent à présent de cacher leurs préférences et leurs choix de coeur en ce qui concerne les clubs qu’ils supportent. D’autres assument pleinement en s’affichant publiquement dans le stade de leur équipe préférée. C’est le cas de France Pierron. Journaliste et présentatrice vedette de la Chaîne L’Equipe depuis de longues années, elle était présente samedi soir au Parc des Princes pour assister à la victoire du Paris Saint-Germain contre l’AJ Auxerre (2-0). « Sympa ce resto » a publié sur X la journaliste, affichant fièrement le Parc des Princes et son menu du soir.

Une publication qui a provoqué sans surprise des réactions en masse sur les réseaux sociaux, notamment de la part de supporters de l’OM. « On comprend mieux pourquoi madame défendait le chroniqueur qui avait dit OMerde dans son émission », « On comprend mieux vos attitudes et vos commentaires dans vos émissions après la victoire de l’OM », « Je comprends mieux pourquoi ça démonte l'OM sur l'équipe de choc, l'équipe de Greg et l'équipe du soir », « Ça se veut neutre à la TV mais ça supporte le PSG… » ou encore « Je comprends mieux maintenant pourquoi elle relativisait tous les arguments de ses confrères sur la victoire de l’OM contre le PSG dans son émission » peut-on lire sur X, où ce genre de publication fait toujours énormément réagir. Reste que France Pierron comme chaque journaliste a évidemment le droit de supporter le club de son choix. Le tout est évidemment de rester impartial et totalement objectif à l’antenne.