ICONSPORT_271641_0083
France Pierron sur la Chaîne L'Equipe

Fan du PSG, une vedette de la Chaîne L'Equipe démasquée

PSG28 sept. , 11:40
parCorentin Facy
0
Présentatrice vedette de la Chaîne L’Equipe depuis des années, France Pierron ne pourra pas être taxée de journaliste anti-PSG dans le futur.
Journaliste et supporter font difficilement bon ménage, surtout à l’ère des réseaux sociaux et des polémiques à tout va. C’est la raison pour laquelle sur les plateaux de TV ou de radio, les intervenants tentent à présent de cacher leurs préférences et leurs choix de coeur en ce qui concerne les clubs qu’ils supportent. D’autres assument pleinement en s’affichant publiquement dans le stade de leur équipe préférée. C’est le cas de France Pierron. Journaliste et présentatrice vedette de la Chaîne L’Equipe depuis de longues années, elle était présente samedi soir au Parc des Princes pour assister à la victoire du Paris Saint-Germain contre l’AJ Auxerre (2-0). « Sympa ce resto » a publié sur X la journaliste, affichant fièrement le Parc des Princes et son menu du soir.
Une publication qui a provoqué sans surprise des réactions en masse sur les réseaux sociaux, notamment de la part de supporters de l’OM. « On comprend mieux pourquoi madame défendait le chroniqueur qui avait dit OMerde dans son émission », « On comprend mieux vos attitudes  et vos commentaires dans vos émissions après la victoire de l’OM », « Je comprends mieux pourquoi ça démonte l'OM sur l'équipe de choc, l'équipe de Greg et l'équipe du soir », « Ça se veut neutre à la TV mais ça supporte le PSG… » ou encore « Je comprends mieux maintenant pourquoi elle relativisait tous les arguments de ses confrères sur la victoire de l’OM contre le PSG dans son émission » peut-on lire sur X, où ce genre de publication fait toujours énormément réagir. Reste que France Pierron comme chaque journaliste a évidemment le droit de supporter le club de son choix. Le tout est évidemment de rester impartial et totalement objectif à l’antenne.

Ligue 1

27 septembre 2025 à 21:05
Paris Saint Germain
Zabarnyi32'Lopes Beraldo54'
2
0
Match terminé
Auxerre
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
88
B. Barcola
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
87
ENTRE
A. Dioussé El Hadji
AuxerreAuxerre
SORT
E. Owusu
AuxerreAuxerre
Carton jaune
77
R. Matondo
AuxerreAuxerre
Remplacement
75
ENTRE
R. Matondo
AuxerreAuxerre
SORT
K. Danois
AuxerreAuxerre
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_271638_0284
OM

L'OM accepte de vendre Greenwood pour 75ME

ol lyon a refuse 12 me molebe va avoir la pression iconsport 265026 0137 398411
OL

Un joker recruté à l'OL, Montpellier prend un râteau

ICONSPORT_272051_0090
Liga

Real : Un défenseur out 4 semaines, la tuile

ICONSPORT_271029_0332
PSG

Upamecano au PSG, une source en béton confirme

Fil Info

12:00
L'OM accepte de vendre Greenwood pour 75ME
11:20
Un joker recruté à l'OL, Montpellier prend un râteau
11:11
Real : Un défenseur out 4 semaines, la tuile
11:00
Upamecano au PSG, une source en béton confirme
10:30
« Si on veut monter… » : L’ASSE avoue une erreur impardonnable
10:00
Monaco : Walid Acherchour veut couper deux têtes
9:30
PSG : Pierre Ménès met dehors une star parisienne
9:00
RCSA : Les Saoudiens débarquent à Strasbourg
8:40
60 ME pour Mikautadze, l'OL l'a vendu trop tôt !

Derniers commentaires

Upamecano au PSG, une source en béton confirme

Lui serait une bonne pioche .Il a le physique pour muscler notre défense

60 ME pour Mikautadze, l'OL l'a vendu trop tôt !

Ben oui... Pour venir sur ce site deaubé.... Idem pour moi

PSG : Vitinha blessé pour Barcelone ? Sa sortie intrigue

Tu sais quelque chose? Non alors permets nous de nous inquieter pour lui

Upamecano au PSG, une source en béton confirme

Lui , c'est un grand OUI et on a plutôt de la réussite avec les enfants d'Evreux / Mathieu Bodmer - Bernard Mendy et Ousmane : BO .

PSG : Alerte pour Kvaratskhelia, l'hécatombe continue

On n'était pas mal à dire en fin de saison dernière qu'on paierait la longue saison , en debut de saison prochaine.Hélas ça se confirme

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
125401473
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1053115138
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
76213-2911
10
Lorient
76213-5914
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Auxerre
66204-448
14
Angers SCO
55122-134
15
Nantes
56123-257
16
Brest
45113-2911
17
Le Havre
45113-268
18
Metz
15014-8513

Loading