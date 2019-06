EdF : Bertrand Latour attaque brutalement Corinne Diacre

Dans : Mondial Féminin 2019.

Dimanche soir, ans un stade du Havre archi comble, l'équipe de France féminine affrontera le Brésil en huitième de finale du Mondial 2019. Une affiche forcément très séduisante et qui promet déjà une audience record à la télévision. Mais avant ce choc, Corinne Diacre tente de calmer la pression et ce samedi la sélectionneuse des Bleues a été claire. « Je n’ai pas d’excitation particulière sur ce match (...) Un match de légende à venir ? Non, c'est un huitième de finale de Coupe du monde. On ne va pas être copains si vous dites cela. C’est juste un match couperet et ça ne sert rien de penser à autre chose... », a lancé Corinne Diacre à la veille de ce grand rendez-vous.

Pour Bertrand Latour, trop c'est trop et la technicienne tricolore doit tout de même faire preuve d'un peu d'enthousiasme sous peine de tout banaliser. « Corinne Diacre renvoie une image négative d’elle-même et de son équipe. C’est une clim’ ambulante, jamais enthousiaste, pas un sourire. La France va vivre, à la maison, un match contre le Brésil et elle le banalise à outrance. Je ne comprends pas son but », a lancé, via Twitter, le journaliste de RTL, prenant le risque de passer pour un affreux machiste. Allez, si les Françaises gagnent face au Brésil, tout cela sera oublié.