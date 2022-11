TV : Tunisie - France, sur quelles chaînes et à quelle heure voir le match des Bleus ?

Dans : Mondial 2022.

Par Alexis Rose

Première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022, l’équipe de France affrontera la Tunisie lors de son dernier match de poules. Un rendez-vous important pour certains remplaçants, qui chercheront à gagner une meilleure place pour la phase finale.

Quelle heure pour Tunisie – France ?

Après avoir joué mardi soir contre l’Australie (4-1) et samedi en fin d’après-midi face au Danemark (2-1), la France jouera cette fois-ci en plein milieu de journée. Vu que ce match contre la Tunisie se disputera effectivement ce mercredi 30 novembre à 16 heures. Cette rencontre aura lieu au Education City Stadium, un stade de 45 000 places basé à Al Rayyan au Qatar.

Sur quelles chaînes suivre Tunisie – France ?

Avec l’équipe de France, pas besoin de perdre les bonnes habitudes puisque ce match contre la Tunisie sera une nouvelle fois diffusé sur les deux chaînes de ce Mondial 2022, à savoir TF1 et beIN Sports 1. Sur la Une, Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu seront aux commentaires.

Les compos probables de Tunisie – France :

Pas loin de l’élimination, avec un seul point pris en deux journées via un nul contre le Danemark (0-0) et une défaite contre l’Australie (0-1), la Tunisie devra l’emporter contre les champions du monde en titre pour espérer filer pour la première fois de son histoire en huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Une mission plus que compliquée que le sélectionneur Jalel Kadri essayera d’accomplir avec des joueurs bien connus en L1, comme Sliti ou Kahzri.

La compo probable de la Tunisie : Dahmen - Bronn, Meriah, Talbi - Drager, Skhiri, Laidouni, Abdi - Sliti, Jebali, Kahzri.

Déjà qualifiée et pratiquement assurée de terminer à la première place du Groupe D, la France va faire tourner son effectif pour ce dernier match de poules contre la Tunisie. Si Didier Deschamps ne prévoit pas un turnover complet, le sélectionneur des Bleus va quand même donner du temps de jeu à Mandanda, Fofana ou Coman.

La joie des Bleus dans le vestiaire après la victoire face au Danemark (2-1) et la qualification pour les 8es de finale ! 🔥 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/7OG2vwqAjO — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 27, 2022

La compo probable de la France : Mandanda - Pavard, Varane, Konaté, Théo Hernandez - Griezmann, Fofana, Guendouzi - Mbappé, Giroud, Coman.