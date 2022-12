TV : Maroc - Portugal, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Avant le grand choc entre l’équipe de France et l’Angleterre, le Portugal défiera la surprise de ce Mondial 2022, à savoir le Maroc, dans le cadre des quarts de finale.

Alors que les deux premiers qualifiés pour les demi-finales seront connus vendredi, le Portugal rêve d’être le troisième à compléter le carré d’as de cette Coupe du Monde au Qatar. Mais pour cela, le pays européen devra dominer le Maroc. Un match qui se jouera ce samedi 10 décembre à 16 heures au Al Thumama Stadium de Doha.

