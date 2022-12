TV : France - Maroc, sur quelles chaînes et à quelle heure voir la demie des Bleus ?

Dans : Mondial 2022.

Par Alexis Rose

Tenante du titre, l’équipe de France poursuit son rêve à la Coupe du Monde 2022. Mais pour viser la troisième étoile dimanche prochain contre l’Argentine ou la Croatie, les Bleus vont devoir battre les Marocains dans une demi-finale qui s’annonce tendue entre deux pays intimement liés.

Quelle heure pour France - Maroc ?

De retour dans le dernier carré du Mondial quatre ans après son sacre en Russie, ce qui représente une première pour un champion du monde en titre depuis 1998, la France est à deux pas d’un nouveau sacre ultime. Mais avant de penser à l’éventuelle finale de dimanche prochain, le pays tricolore va affronter le Maroc en demi-finales. Une rencontre qui se jouera ce mercredi 14 décembre à 20 heures au Al Bayt Stadium d’Al Khor au Qatar.

𝐆𝐄𝐓𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐂𝐋𝐎𝐒𝐄𝐑 𝐀𝐍𝐃 𝐂𝐋𝐎𝐒𝐄𝐑 🇲🇦✨ pic.twitter.com/BmJdYsmPsh — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 10, 2022

Sur quelles chaînes suivre France - Maroc ?

Que les fans de foot se rassurent, désormais, tous les matchs de la Coupe du Monde 2022 vont être accessibles au plus grand nombre, y compris ce France - Maroc. Cette demie de Coupe du Monde sera effectivement diffusée sur TF1 mais aussi sur beIN Sports 1. Avec ce choc, les deux chaînes du Mondial prévoient de faire des audiences record. Sur la Une, le duo Grégoire Margotton - Bixente Lizarazu sera au micro, avec Saber Desfarges en bord terrain.

Les compos probables de France - Maroc :

Qualifiée sans forcément briller contre l’Angleterre (2-1), l’équipe de France fait désormais figure de favorite avec l’Argentine. Mais pour assumer ce statut, le groupe de Didier Deschamps va devoir venir à bout du Maroc. Un rendez-vous hyper important lors duquel le sélectionneur des Bleus va faire confiance à son équipe-type du moment, avec notamment Lloris, Rabiot, Griezmann, Mbappé et Giroud.

La compo probable de la France : Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, Théo Hernandez - Rabiot, Tchouaméni, Griezmann - Dembélé, Giroud, Mbappé.

Les Bleus affronteront le Maroc 🇲🇦 mercredi (20h) pour une place en 𝙁𝙞𝙣𝙖𝙡𝙚 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙙𝙪 𝙈𝙤𝙣𝙙𝙚 ! 🔥🏆#FiersdetreBleus pic.twitter.com/7JnRTH3P9b — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 10, 2022

Auteur d’un parcours tout simplement incroyable, avec des victoires contre la Belgique et le Canada en poules et des qualifications face à l’Espagne et le Portugal en phase finale, le Maroc est la grosse surprise de cette Coupe du Monde. Premier pays africain à atteindre le dernier carré d’un Mondial, le Maroc abordera ce match contre la France sans pression avec l’envie de créer un nouvel exploit et pourquoi pas de croire au sacre mondial. Mais pour atteindre le graal que représente une finale de Coupe du Monde, Walid Regragui devra composer sans Cheddira, suspendu, ni Mazraoui, blessé, alors que défenseurs centraux Aguerd et Saiss sont incertains.

La compo probable du Maroc : Bono - Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Attiat Allah - Ounahi, Amrabat, Amallah - Ziyech, En Nesyri, Boufal.