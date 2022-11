TV : France - Australie, à quelle heure et sur quelles chaînes voir le match des Bleus ?

Championne du monde en titre, l’équipe de France remet son trophée en jeu quatre ans après son sacre en Russie. Pour leur entrée en lice au Qatar, les Bleus affronteront l’Australie… comme en 2018. Un signe du destin ?

Il y a quatre ans, la France avait débuté par une timide victoire 2-1 contre l’Australie avec notamment un penalty de Griezmann. En cette fin d’année 2022, les Bleus signeraient direct pour ce résultat face à ce même adversaire. Un peu dans le doute après des derniers rassemblements compliqués, la France essayera de se rassurer au maximum pour ce premier match. Une rencontre qui se disputera ce mardi 22 novembre à 20 heures au Al Janoub Stadium, un stade de 45 120 spectateurs basé à Al Wakrah.

Comme tous les matchs de l’équipe de France durant cette Coupe du Monde 2022, cette rencontre face à l’Australie se jouera devant les caméras de TF1 et de beIN Sports 1. Une partie qui permettra de faire un premier tri dans le Groupe D, où le Danemark sera un vrai outsider derrière la France.

Dernier vainqueur de la Coupe du Monde, la France cherchera à faire mieux que ses prédécesseurs, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie ayant été sortis dès le premier tour après leurs sacres. Pour cela, le groupe de Didier Deschamps devra débuter de la meilleure des façons possibles son Mondial au Qatar, malgré le fait que le sélectionneur devra se passer, au coup d’envoi, de Benzema, Varane, pas encore à 100%. Sans Kanté ni Pogba au milieu, la France n’alignera donc pas sa meilleure équipe, mais Mbappé, Griezmann, Dembélé et Giroud auront à cœur de rassurer tout le monde dès ce premier rendez-vous.

La compo probable de la France : Lloris - Pavard, Upamecano, Konaté, Lucas Hernandez - Rabiot, Tchouaméni - Mbappé, Griezmann, Dembélé - Giroud.

Déjà adversaire des Bleus il y a quatre ans, l’Australie espère avoir plus de réussite qu’en Russie, où le pays d’Océanie n’avait marqué qu’un seul point. Pour le sixième Mondial de son histoire, le pays du sélectionneur Graham Arnold rêve d’atteindre les huitièmes de finale, comme en 2006. Une mission qu’il faudra commencer à remplir dès ce premier match contre les champions du monde sortants.

