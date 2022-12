TV : Argentine - France, sur quelles chaînes et à quelle heure voir la finale ?

Dans : Mondial 2022.

Par Alexis Rose

Quatre ans après avoir accroché la deuxième étoile au maillot de l’équipe de France, les Bleus vont tenter de faire un incroyable doublé au Qatar. Mais pour cela, le groupe de Didier Deschamps devra battre l’Argentine de Lionel Messi dans une finale qui sera de toute manière historique.

Quelle heure pour la finale Argentine - France ?

Pour beaucoup de monde, ce match entre l’Argentine de Messi et la France de Mbappé est la finale de rêve. Il faut dire que les histoires seront nombreuses à raconter, si Messi remporte la Coupe du Monde pour son dernier match mondial ou si la France réalise le premier doublé depuis les années 1960. Pour connaître le dénouement de cette finale, les fans de foot ont rendez-vous ce dimanche 18 décembre à 16 heures. Ce grand match, qui se jouera au Lusail Iconic Stadium au Qatar, sera arbitré par le Polonais Szymon Marciniak.

Les Bleus disputeront une 2ème 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 d’affilée ! 🙌

RDV dimanche pour un match qui peut devenir 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐐𝐔𝐄 🤩#FiersdetreBleus

Sur quelles chaînes regarder Argentine - France ?

Après avoir réalisé l’une des plus grosses audiences de l’histoire de la TV avec la demi-finale France - Maroc mercredi, les chaînes se préparent à battre tous les records avec cet énorme choc entre l’Argentine et la France. Pour voir cette finale, les fans de foot auront un choix à faire entre TF1 et beIN Sports 1, les deux principaux canaux de cette Coupe du Monde. Sur la Une, le duo Grégoire Margotton - Bixente Lizarazu sera aux commentaires, alors que Saber Desfarges sera en bord terrain. Sur la chaîne qatarie, Christophe Josse et Daniel Bravo seront au micro.

France / Argentine ce dimanche à 16h sur TF1 et BeIN SPORTS 1 en finale du Mondial ! 🔥🇲🇫

Commentaires sur TF1 : @gregmargotton et @BixeLizarazu

Bord terrain : @SaberDesfa



BeIN SPORTS : C. Josse et D. Bravo

Les compos probables d’Argentine - France :

En quête d’une troisième Coupe du Monde depuis le sacre de l’équipe de Diego Maradona en 1986, l’Argentine reste sur deux finales perdues, en 1990 et en 2014. Mais cette fois, les hommes de Lionel Scaloni ne veulent pas retourner à la maison sans la coupe. Pour réaliser le rêve de tous les Argentins, et notamment de Lionel Messi, qui pourrait remporter le dernier trophée qui manque à son palmarès, l'Albiceleste sera au complet. Ménagé lors de la demie contre la Croatie, Di Maria devrait être de retour dans le onze de départ, comme Acuna, suspendu au tour précédent. Pour le reste, du classique.

La compo probable de l’Argentine : Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Acuna - De Paul, Fernandez, Mac Allister - Alvarez, Messi, Di Maria.

#Qatar2022 La Selección Argentina🇦🇷 se prepara para disputar la final de la Copa del Mundo 🏆 ante Francia #TodosJuntos



📋https://t.co/aIzxsjLP5S pic.twitter.com/fFeed4UipI — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 15, 2022

Privée de Rabiot et Upamecano contre le Maroc en demie, la France devrait récupérer toutes ses forces vives pour cette finale. Autant dire que Didier Deschamps fera confiance à son onze de départ type avec notamment Mbappé, Griezmann ou Varane.

La compo probable de la France : Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, Théo Hernandez - Rabiot, Tchouaméni, Griezmann - Dembélé, Giroud, Mbappé.