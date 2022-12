TV : Angleterre - France, à quelle heure et sur quelles chaînes voir le quart des Bleus ?

Dans : Mondial 2022.

Par Alexis Rose

Pratiquement une semaine après sa belle qualification contre la Pologne, l’équipe de France va continuer à défendre son titre de championne du monde face à l’Angleterre dans un quart de finale qui s’annonce tendu entre deux grandes nations du football européen.

Quelle heure pour Angleterre - France ?

Suite à trois premiers quarts de finale alléchants, avec notamment un Pays-Bas vs Argentine ou un Croatie - Brésil, la France et l’Angleterre boucleront l’avant-dernière semaine de cette Coupe du Monde 2022. Ce choc entre les deux pays voisins se disputera effectivement ce samedi 10 décembre à 20 heures au Al Bayt Stadium d’Al Khor au Qatar.

Un gros match nous attend contre l’𝗔𝗻𝗴𝗹𝗲𝘁𝗲𝗿𝗿𝗲 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



RDV samedi prochain à 20H pour notre 𝟭/𝟰 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 💪#FiersdetreBleus pic.twitter.com/x9daIzv38k — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 4, 2022

Sur quelles chaînes regarder Angleterre - France ?

Comme tous les matchs de l’équipe de France depuis le début de ce Mondial 2022, ce quart de finale contre les Three Lions sera accessible au plus grand nombre, vu qu’il sera diffusé à la fois sur TF1 en clair, et sur beIN Sports 1, la chaîne de la Coupe du Monde. Sur la Une, le duo Grégoire Margotton - Bixente Lizarazu sera aux commentaires.

Les compos probables d'Angleterre - France :

Auteur d’un brillant parcours, avec zéro défaite au compteur et de larges victoires contre l’Iran (6-2), le Pays de Galles (3-0) et le Sénégal en huitièmes de finale (3-0), l’Angleterre abordera ce choc contre la France avec l’envie de faire tomber les champions de monde. Pour cela, Gareth Southgate pourra compter sur sa meilleure équipe.

La compo probable de l’Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Henderson, Rice, Bellingham - Saka, Kane, Foden.

Brillamment qualifiés pour les quarts, les Bleus font pour l’instant honneur à leur statut de champions du monde. Mais face à l’Angleterre, la France passera un premier vrai grand test pour savoir si son équipe est capable d’aller chercher une troisième étoile le 18 décembre prochain. Pour valider son ticket pour le dernier carré, avec un potentiel match contre le Portugal de Cristiano Ronaldo à jouer, le groupe de Didier Deschamps pourra notamment compter sur Mbappé, l’homme en forme de ce Mondial.

La compo probable de la France : Lloris - Koundé, Upamecano, Konaté, Théo Hernandez - Rabiot, Tchouaméni - Dembélé, Griezmann, Mbappé - Giroud.