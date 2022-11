Coupe du monde : Le programme TV complet

Dans : Mondial 2022.

Par Guillaume Conte

La Coupe du monde de football débutera ce dimanche 22 novembre. Si vous voulez être certain de ne rien manquer de cet évènement, suivez le programme complet des matchs et des retransmissions. La Coupe du monde se déroulera au Qatar jusqu’au 18 décembre, et mettra aux prises 32 équipes au cours de 64 matchs.



Cette compétition sera retransmise en totalité sur BeIN Sports, qui en a les droits complets, mais TF1 diffusera les meilleures affiches du premier tour, et la plupart des matchs de la phase finale, y compris les demi-finales et la finale, pour un total de 28 rencontres diffusées sur la première chaine.

Voici le programme complet des matchs du premier tour. La suite de la compétition étant sujette aux résultats et aux décisions des chaines sur les matchs à diffuser.

Dimanche 20 novembre :

17h : Qatar – Équateur (TF1, beIN Sports 1)



Lundi 21 novembre

14h : Angleterre – Iran (beIN Sports 1)

17h : Sénégal – Pays-Bas (beIN Sports 1)

20h : États-Unis – Pays de Galles (TF1, beIN Sports 1)



Mardi 22 novembre

11h : Argentine – Arabie Saoudite (beIN Sports 1)

14h : Danemark – Tunisie (beIN Sports 1)

17h : Mexique – Pologne (beIN Sports 1)

20h : France – Australie (TF1, beIN Sports 1)



Mercredi 23 novembre

11h : Maroc – Croatie (beIN Sports 1)

14h : Allemagne – Japon (beIN Sports 1)

17h : Espagne – Costa Rica (beIN Sports 1)

20h : Belgique – Canada (TF1, beIN Sports 1)



Jeudi 24 novembre

11h : Suisse – Cameroun (beIN Sports 1)

14h : Uruguay – Corée du Sud (beIN Sports 1)

17h : Portugal – Ghana (beIN Sports 1)

20h : Brésil – Serbie (TF1, beIN Sports 1)



Vendredi 25 novembre

11h : Pays de Galles – Iran (beIN Sports 1)

14h : Qatar – Sénégal (beIN Sports 1)

17h : Pays-Bas – Équateur (beIN Sports 1)

20h : Angleterre – États-Unis (TF1, beIN Sports 1)

Samedi 26 novembre

11h : Tunisie – Australie (beIN Sports 1)

14h : Pologne – Arabie Saoudite (beIN Sports 1)

17h : France – Danemark (TF1, beIN Sports 1)

20h : Argentine – Mexique (TF1, beIN Sports 1)



Dimanche 27 novembre

11h : Japon – Costa Rica (beIN Sports 1)

14h : Belgique – Maroc (TF1, beIN Sports 1)

17h : Croatie – Canada (beIN Sports 1)

20h : Espagne – Allemagne (TF1, beIN Sports 1)



Lundi 28 novembre

11h : Cameroun – Serbie (beIN Sports 1)

14h : Corée du Sud – Ghana (beIN Sports 1)

17h : Brésil – Suisse (beIN Sports 1)

20h : Portugal – Uruguay (TF1, beIN Sports 1)



Mardi 29 novembre

16h : Pays-Bas – Qatar (beIN Sports 1)

16h : Équateur – Sénégal (beIN Sports 2)

20h : Pays de Galles – Angleterre (TF1, beIN Sports 1)

20h : Iran – États-Unis (beIN Sports 2)



Mercredi 30 novembre

16h : Tunisie – France (TF1, beIN Sports 1)

16h : Australie – Danemark (beIN Sports 2)

20h : Pologne – Argentine (TF1, beIN Sports 1)

20h : Arabie Saoudite – Mexique (beIN Sports 2)

Jeudi 1er décembre

16h : Croatie – Belgique (beIN Sports 1)

16h : Canada – Maroc (beIN Sports 2)

20h : Japon – Espagne (TF1, beIN Sports 1)

20h : Costa Rica – Allemagne (beIN Sports 2)



Vendredi 2 décembre

16h : Corée du Sud – Portugal (beIN Sports 1)

16h : Ghana – Uruguay (beIN Sports 2)

20h : Cameroun – Brésil (TF1, beIN Sports 1)

20h : Serbie – Suisse (beIN Sports 2)