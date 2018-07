TV : Enorme audience sur TF1 mais pas de record pour France-Croatie

Dans : Mondial 2018, Equipe de France.

C'était écrit d'avance, mais ce lundi matin TF1 peut avoir le sourire puisque la Une a réalisé un énorme score d'audience grâce à la finale de la Coupe du monde entre la France et la Croatie, dimanche à Moscou. En moyenne, ce sont plus de 19,3 millions de téléspectateurs qui étaient sur TF1 pour suivre cette rencontre, l'audience grimpant même à 22,3 millions en toute fin de rencontre. La part d'audience est colossale avec 82,2% des téléspectateurs de 4 ans et plus présents devant Une. Il s'agit de la 7e audience historique ...et cela sans compter les diffusions sur les grands écrans en ville, et bien évidemment c'est également le meilleur score pour l'année 2018.

Et la Une devrait encore frapper fort mardi soir avec la diffusion d'un documentaire grand format sur l'épopée des Bleus, une version 2018 des Yeux dans les Bleus qui devrait réaliser un énorme carton d'audience.