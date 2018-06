Trop beauf, cette émission prend un rouge en pleine Coupe du monde

Dans : Mondial 2018.

Fauché comme « un lapin en plein vol » durant la Coupe du monde. Europe 1 a annoncé la déprogrammation de son émission consacrée au football « Y’a pas péno », après une première semaine mouvementée ponctuée par un France-Australie qui n’est pas passé. Cette émission animée par Thomas Thouroude et qui donne notamment le micro à des personnages qui ne laissent pas indifférents comme Didier Roustan ou Julien Cazarre, avait déjà été victime d’une première mesure phare avec sa suppression à la rentrée prochaine. Mais les retransmissions devaient durer jusqu’à la fin de la Coupe du monde. Du moins jusqu’au dernier France-Australie. Au cours de ce match, Thomas Thouroude et Didier Roustan, rejoints en l'absence de Julien Cazarre, par Sébastien Thoen, présentateur du journal du Hard, se sont lâchés totalement, avec des phrases à prendre certes au second degré, mais qui étaient tout de même assez lourdes.

« Pogba, je peux pas le blairer », « Qu’est-ce qu’il branle Grizou ? Au prix où il est payé ! », « On parle beaucoup des Chinois mais les Australiens sont fourbes » ou « Dans le c.., les kangourous ! », ont rythmé la diffusion de la rencontre, ce qui a mis beaucoup de monde sur les nerfs. En conséquence, Pure Médias annonce qu’Europe 1 a décidé de laisser désormais les journalistes du service des sports à l’œuvre, et de supprimer les intervenants de « Y’a pas péno ». La direction de la radio a fait savoir que cette décision avait été prise pour des « raisons d’emploi du temps », même si la crainte de nouveaux dérapages pour France-Pérou a du beaucoup peser dans la balance.