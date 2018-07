Pierre Ménès défend Neymar et fracasse deux légendes du foot

Dans : Mondial 2018, Foot Mondial, PSG.

Très critiqué pour ses provocations et ses simulations depuis le début de la Coupe du monde, Neymar agace également les anciens grands joueurs.

Dans une vidéo diffusée sur Eurosport, Eric Cantona s’est notamment payé la star du Paris Saint-Germain. « Au passage, Neymar, tu es un grand joueur… et un grand acteur. Mais attention aux erreurs de logique. Si on te touche à l'épaule droite, tu ne peux pas hurler de douleur en te tenant la joue gauche » a notamment lâché l’ancien attaquant de Manchester United. Moins véhément, Diego Maradona a aussi critiqué Neymar en expliquant que ses plongeons pouvaient être « sanctionnés d’un carton jaune avec la VAR ».

Des critiques régulières depuis plus de deux semaines, qui commencent sérieusement à agacer Pierre Ménès. Sur son compte Twitter, le journaliste de Canal Plus a exprimé son ras le bol. Il en a profité pour se payer les deux légendes précédemment citées… « Deux exemples de fair play et de vie saine. Entre celui qui attaque un supporter à coups de pompe et traite son sélectionneur de sac de merde et un qui marque de la main et plonge le nez dans la farine mon cœur balance » a lâché le chroniqueur du Canal Football Club. Une prise de position qui devrait être partagée par bon nombre d’observateurs du ballon rond…