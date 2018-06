« On ne vous dit pas tout » sur l'arbitrage vidéo balance Riolo !

Dans : Mondial 2018, Foot Mondial.

Depuis le début de la Coupe du monde, l’arbitrage vidéo fait énormément réagir. Il faut dire que cette nouvelle méthode d’arbitrage divise.

Certains estiment que la vidéo est utilisée à bon escient, tandis que pour d’autres, cela tourne véritablement au fiasco. Daniel Riolo fait clairement partie des consultants opposés à la « VAR ». Et ce mardi, le journaliste de RMC s’est fendu d’un tweet énigmatique dans lequel il explique qu’on « ne sait pas tout » sur l’arbitrage vidéo. « On ne sait pas tout de la VAR donc... les camionneurs ne peuvent pas inverser une décision visiblement. Mais pour dire à l’arbitre qu’il s’est passé qq chose... c très flou quand même ! Ça en L1 la saison pro, on va rigoler » a ironisé Daniel Riolo, pas convaincu par l’utilisation (ou plutôt la non-utilisation) de la vidéo lors du match Colombie-Japon. Et pourtant, il va bien falloir s’y faire…