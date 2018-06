Mondial : Une tournée générale ou un piège terrible, un bar diabolique à Paris

Dans : Mondial 2018.

Le Mondial 2018 donne lieu à une débauche d'initiatives commerciales de la part des opérateurs de paris en ligne. Mais l'un d'eux a clairement mis la barre à un niveau rarement atteint puisque lors de plusieurs matches de la Coupe du Monde, Winamax propose une expérience qui sera superbe ou épouvantable pour les amateurs de foot présents à Paris. En effet, le Russian Roulette Bar situé dans le quartier Odéon proposera une roulette russe footballistique lors de certaines affiches du Mondial. Pour résumer le deal, lorsque vous entrez dans cet établissement de la rue Guisarde, vous ne pourrez plus en sortir avant la fin match en question.

« Sur un écran géant, un barillet va décider du futur proche de la soirée. La roulette tourne alors une première fois. Si elle s’arrête sur une chambre vide, tous les supporters remportent des paris gratuits ou se voient offrir une tournée générale. Si la roulette s’arrête sur le barillet chargé d’un ballon de foot, c’est le black-out total. Le match disparaît de l’écran et les participants ne sont même plus autorisés à regarder la rencontre sur leur téléphone portable. Et pour rajouter à l’hystérie collective, Winamax diffusera alors des documentaires sur l’agriculture ou les danses traditionnelles russes, à regarder coûte que coûte… !Une fois le temps achevé, le match reprend, et la roulette russe livrera un nouveau verdict vingt minutes plus tard », raconte l'opérateur de paris en ligne. Un plaisir à découvrir avec modération bien entendu...