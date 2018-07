Maradona se sent mal, la raison est uniquement sportive...

Dans : Mondial 2018, Foot Mondial.

Eliminée dès les 8es de finale de la Coupe du monde, l’Argentine de Jorge Sampaoli ne restera pas dans les annales.

Et pour cause, l’équipe emmenée par Lionel Messi a clairement manqué d’équilibre, de consistance défensive mais également d’idées dans l’élaboration du jeu dans cette Coupe du monde. Présent à chacune des rencontres de l'Albiceleste, Diego Maradona a expliqué que le parcours de sa sélection ressemblait à la « chronique d’une mort annoncée ».

« Je me sens mal après ce nouveau Mondial passé sans que l'Argentine ne réussisse à avoir une équipe consistante. Je crois que nous venions ici au cinéma plus qu'au stade parce que nous venions voir la chronique d'une mort annoncée. Nous ne savons pas attaquer, nous ne savons pas quoi faire quand nous avons la balle » s’est insurgé Diego Maradona, qui a également participé au fiasco de l’Argentine à sa manière, notamment lors du match contre le Nigéria où il animait d’une bien triste manière les tribunes… En attendant, cela ne règle pas le problème Sampaoli, sous contrat avec la fédération argentine jusqu’en 2019 et à qui il faudra lâcher près de 10ME pour le virer.