Les Diables Rouges se sortent de l'enfer face au Japon !

Dans : Mondial 2018.

Rostov Arena

Belgique bat Japon : 3 à 2

Buts : Vertonghen (69e), Fellaini (74e), Chadli (90e+4) pour la Belgique; Haraguchi (48e), Inui (52e) pour le Japon

Après une première période équilibrée, mais sans but, il ne fallait pas attendre longtemps pour que tout s'emballe. En effet, en l'espace de quatre minutes, le Japon, totalement euphorique, plantait deux buts à la Belgique, dont un somptueux signé Inui (2-0,52e). On pensait les Diables Rouges au fond du trou, mais en cinq minutes les Belges revenaient au score par Vertonghen et Fellaini, lequel venait d'entrer en jeu (2-2, 74e). La fin de match était palpitante, les deux formations étant proches de rafler la mise, Kawashima et Courtois étant mis à rude épreuve. Et sur un ultime corner japonais, la Belgique contrait à 100 à l'heure et Chadli, servi par Meunier, foudroyait le gardien japonais, marquant le but qui envoie les Belges face au Brésil (3-2, 90e+4)