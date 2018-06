Le Sénégal écarte la Pologne sans forcer

Dans : Mondial 2018.

Otkrytiye Arena

Le Sénégal bat la Pologne : 1-2

Buts : Cionek (37 csc) et M.Niang (60e) pour le Sénégal ; Krychowiak (86e) pour la Pologne

Dans un match très pauvre en occasion, le Sénégal s’est imposé face à la Pologne à Moscou. Et ce n’est pas vraiment une surprise au vu de la prestation bien pale de la part des partenaires de Robert Lewandowski, complètement très décevants ce mardi. De leur côté, les Sénégalais se sont montrés efficaces et opportunistes, à l’image de l’ancien joueur de Montpellier, Mbaye Niang. En fin de match, Krychowiak a réduit le score de la tête, mais c'était trop tard pour une équipe de la Pologne bien décevante et qui devra montrer plus face au Japon et à la Colombie.