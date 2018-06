L'Argentine et Messi butent sur l'incroyable Islande

Dans : Mondial 2018.

Otkrytiye Arena - Moscou

Argentine et Islande : 1-1

Buts : Agüero (19e) pour l'Argentine; Finnbogason (23e) pour l'Islande

Face à une formation islandaise toujours aussi courageuse, les Argentins ont montré leurs limites actuelles. De plus, Lionel Messi, pas vraiment vu sous son meilleur jour, a manqué un penalty à la 64e. C'est son 4e échec en 7 penalties tirés avec la sélection argentine et le FC Barcelone. Autrement dit dans un groupe D où l'on trouve aussi la Croatie et le Nigéria, l'Argentine pourrait bien souffrir pour s'en sortir. Pour l'Islande, qui jouait son premier match dans un Mondial, c'est évidemment une superbe performance.