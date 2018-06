Kroos sauve l'Allemagne du désastre à la 95e minute !

Dans : Mondial 2018.

Allemagne - Suède 2-1

Buts pour l’Allemagne : Reus (48e), Kroos (95e)

But pour la Suède : Toivonen (32e)

Expulsion : Boateng (82e) pour l’Allemagne

L’Allemagne est passée à une poignée de secondes d’une élimination quasiment inévitable. Menés au score par la Suède grâce à un beau but de Toivonen, les champions du monde ont eu toutes les peines du monde à inverser la tendance. Reus égalisait après la pause, mais Boateng se faisait exclure à 10 minutes de la fin. Cela n’empêchait pas l’Allemagne de continuer son incroyable pressing, et d’être délivré par un coup-franc indirect de Kroos à la 95e minute. Dans ce groupe très serré, trois équipes peuvent encore se qualifier : le Mexique, la Suède et l’Allemagne.