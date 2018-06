Du spectacle, mais pas de vainqueur entre le Sénégal et le Japon

Dans : Mondial 2018.

Central Stadium de Yekaterinburg

Le Sénégal et le Japon font match nul : 2-2

Buts : Mané (11e) et Wagué (70e) pour le Sénégal ; Inui (34e) et Honda (79e) pour le Japon

Quatre buts, du spectacle, mais pas de vainqueur au Central Stadium de Yekaterinburg entre le Japon et le Sénégal. Tout reste donc possible dans ce groupe puisque la Colombie et la Pologne, qui se sont inclinées lors de la première journée, s'affrontent ce soir. Les Sénégalais pourront nourrir de gros regrets après avoir mené au score à deux reprises grâce à Mané puis Wagué...