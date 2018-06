Cristiano Ronaldo voulait dormir, sa réaction surprend les fans iraniens

Dans : Mondial 2018.

Ce lundi, l'Iran défiera le Portugal pour une place en huitièmes de finale de la Coupe du Monde (21h), et pour essayer de booster les chances de leur équipe nationale, les supporters iraniens présents en Russie et plus précisément à Saransk, où se jouera ce choc, ont eu une idée. En effet, dimanche soir, ils se sont regroupés au pied de l'hôtel où séjourne l'équipe du Portugal afin de faire du bruit pour empêcher Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers de se reposer. Une stratégie vieille comme le monde, et qui a eu un effet assez étonnant.

Car tandis que le gentil chahut, à base de vuvuzelas, continuait, Cristiano Ronaldo est apparu en personne à la fenêtre de sa chambre. Et CR7 a fait comprendre par des gestes qu'il souhaitait pouvoir dormir tranquillement, demandant aux fans iraniens de faire un peu moins de bruit, avant de le remercier d'un pouce tendu vers le haut et de les saluer. Une apparition qui a fait plaisir aux supporters de l'Iran, lesquels se sont rapidement calmés, ayant compris qu'il ne fallait pas en faire trop quand même.