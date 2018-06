Coutinho sauve le Brésil d'un gros bug face au Costa Rica

Dans : Mondial 2018.

A Saint-Pétersbourg, Brésil bat le Costa Rica 2-0

But pour le Brésil : Coutinho (90e) et Neymar (95e)

Comme face à la Suisse, le Brésil a bafouillé son football, mais il a cette fois-ci fini par s’imposer en fin de rencontre (2-0). Avec un incroyable Navas en dernier rempart, les Costariciens ont tenu jusqu’à la 90e minute face à des Brésiliens qui n’ont jamais trouvé la bonne carburation. Neymar, en colère après l’arbitre pendant quasiment toute la rencontre, s’est vu siffler un pénalty qu’il n’a pas pu tirer, puisque la VAR a annulé ce coup de sifflet après ralenti. Mais à la dernière seconde, Coutinho a surgi dans la surface pour marquer d’un pointu, et inscrire son deuxième but de la compétition. Dans les arrêts de jeu, Neymar a enfin marqué son but sur un service en or de Douglas Costa. Au classement, le Brésil prend seul la tête du groupe, en attendant le match entre la Serbie et la Suisse.