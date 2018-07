CdM : Pas de lésion grave pour Cavani, l'Uruguay respire !

Dans : Mondial 2018, Equipe de France.

L'Uruguay attendait avec impatience les résultats des examens pratiqués ce lundi par Edinson Cavani, sorti sur blessure après son doublé contre le Portugal. Et selon Sebas Giovanelli, journaliste pour plusieurs médias en Uruguay, les nouvelles sont plutôt bonnes pour El Matador. « Souriez Edinson Cavani !! On me dit que l'échographie n'a pas montré de blessure musculaire grave. Allez Edi! », a lancé, via son compte Twitter, Sebas Giovanelli. A priori, l'attaquant de l'Uruguay et du PSG devrait donc pouvoir tenir sa place vendredi lors du quart de finale face à la France.