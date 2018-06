CdM : La VAR ne marche pas pour le judo, la Serbie s’interroge

Dans : Mondial 2018.

Dans un match palpitant, la Serbie a fini par se faire battre par la Suisse (2-1), vendredi soir. Mais dans une seconde période échevelée, les Serbes espéraient bien bénéficier d’un pénalty. Bien placé au cœur de la surface sur un centre, Mitrovic a été ceinturé par deux joueurs qui l’ont totalement empêché de sauter, et ont fini par le plaquer au sol. Une prise de judo qui n’a pas provoqué de pénalty, ni par l’arbitre, ni ensuite par le visionnage vidéo. De quoi mettre en furie le vice-président de la fédération serbe de football, qui demande des comptes à la FIFA sur l’utilisation de la VAR.

« C’est scandaleux. Il est certain que nous ferons appel à la Fifa. Ça doit être vu par la VAR et ensuite par l’arbitre », a dénoncé Savo Milosevic, l’ancien attaquant qui n’a pas aimé non plus les célébrations pro-albanaises de plusieurs joueurs suisses, bien évidemment pour des raisons politiques face à la Serbie.