CdM : L'étonnant choix de la FIFA pour arbitrer France-Uruguay

La FIFA a dévoilé ce mercredi soir la liste des arbitres désignés pour officier lors des quarts de finale de la Coupe du Monde. Outre le fait que Clément Turpin n'arbitrera aucune de ces quatre rencontres, c'est surtout le choix de celui qui officiera pour France-Ururguay, vendredi à partir de 16h, qui étonne. En effet, la FIFA a désigné un trio argentin dirigé par Nestor Pitana. On peut tout de même être surpris côté français que l'instance mondiale choisisse un arbitre issu du pays que la France vient d'éliminer, tandis que du côté de l'Uruguay on peut penser qu'un officiel n'étant pas issu d'un concurrent sud-américain aurait été un meilleur choix. Bref, la FIFA n'aura probablement aucun mal à défendre sa décision, mais désigner un arbitre plus éloigné de ces polémique aurait été judicieux.