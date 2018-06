CdM : L'Espagne et le Portugal départagés à pile ou face ?

Dans : Mondial 2018.

Si le groupe B devait rendre son verdict ce mercredi soir, la FIFA devrait procéder à un tirage au sort pour savoir qui de l'Espagne ou du Portugal finirait en tête. Et comme l'Espagne affrontera le Maroc et que le Portugal défiera l'Arabie Saoudite lors de la troisième et dernière journée, ce scénario totalement fou est possible.

En effet, si l'on lit le règlement de la FIFA pour ce Mondial 2018 les choses sont claires, ou presque.

- Plus grand nombre de points

- Différence de buts sur l’ensemble des matches de groupe

- Buts marqués dans l’ensemble des matches de groupe

Si deux équipes ou plus sont à égalité sur la base des trois critères ci-dessus, leur classement sera déterminé comme suit :

Plus grand nombre de points obtenus en matches de groupe entre les équipes concernées

- Différence de buts dans les matches de groupe entre les équipes concernées

- Plus grand nombre de buts marqués sur l’ensemble des matches de groupe entre les équipes concernées

- Plus grand nombre de points obtenus sur le plan du fair-play (carton jaune = -1, carton rouge indirect = -3, carton rouge direct = -4, carton jaune et carton rouge direct = -5, avec une seule des déductions appliquées à un joueur pour un même match)

- Tirage au sort par la FIFA

Après les deux premiers matches, le Portugal et l'Espagne ont le même nombre de points, la même différence de buts sur l'ensemble des matches et entre les équipes concernées, le même nombre de buts marqués dans l'ensemble des matches et entre les deux équipes. Sur le plan du fair-play, les deux formations ont pris un avertissement. Autrement dit, l'hypothèse d'un tirage au sort est très possible.