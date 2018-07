CdM : Hermel clashe la Russie, ça dégénère direct !

Dans : Mondial 2018, PSG.

Correspondant de RMC et de L'Equipe en Espagne, Frédéric Hermel était évidemment désolé de l'élimination de l'Espagne lors du Mondial, même s'il a été sans pitié avec la Roja. Mais ce sont ses propos à l'encontre de la Russie qui ont déclenché une bataille rangée sur Twitter, certains messages étant très durs à l'encontre de celui que les supporters du PSG qualifient « d’attaché de presse du Real Madrid » suite à ses déclarations sur Kylian Mbappé.

Tout avait commencé sur l'antenne de RMC et s'est poursuivi sur les réseaux sociaux. « Je veux bien qu’on dise que l’Espagne était nulle, mais parcontre j’ai le droit de dire que cette Espagne n’a pas d’idée, que cette Espagne est chiante, mais que si le football c’est ce que la Russie a montré alors je change de sport, ça ne m’intéresse pas (...) L’anti jeu a gagné (...) On va se rendre compte de qui aime le foot et de qui n’aime pas le foot. Je fais les listes (...) Pour une fois je dois reconnaître que Daniel Riolo avait raison. Le VAR est une supercherie. Car les images montraient bien la faute dans la surface sur Piqué juste à la fin de la prolongation et que, bien entendu, l’arbitre n’a pas sifflé le pénalty contre le pays organisateur », a lancé Frédéric Hermel, bientôt submergé de messages pour certains bien argumentés et pour d'autres qui se contentaient d'être de pures insultes.