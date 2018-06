CdM : Da Fonseca s'emballe, Messi peut battre la France à lui seul

Dans : Mondial 2018, Equipe de France.

Les abonnés à BeInSports se régalent de ses commentaires totalement enflammés, et forcément Omar Da Fonseca se sait très attendu à l'occasion de ce France-Argentine, un choc entre son pays de naissance et son pays d'adoption. Interrogé dans Le Point sur l'importance de Lionel Messi dans ce huitième de finale, Omar Da Fonseca, totalement sous le charme de la Pulga, avoue que le joueur argentin du Barça peut renverser à lui seul les Bleus.

« Messi peut-il battre la France à lui tout seul ? Oui ! Il a déjà remporté des matches tout seul en 2014, où l'Albiceleste avait la même vision du foot assez longue où l'on occupe des positions défensives. Messi est indispensable, intouchable, irremplaçable… Tout ce qui commence par « in », c'est pour lui ! En Argentine, il y a zéro planification collective. On ne joue pas avec Messi, on joue sur Messi. Le problème, c'est que les adversaires ne sont pas bêtes. Ils ont bien compris que les autres ne marquent jamais un but et qu'il faut défendre sur Messi. À chaque fois que j'ai vu Leo Messi jouer, je l'ai vu faire ce que font tous les enfants dans une cour de récréation. Il s'amuse, il esquive. C'est le petit chien qui court derrière le ballon ! Un pur talent. Il se moque des schémas, de la tactique, de la planification. On ne retrouvera pas un tel joueur. Le jour où Messi arrêtera le football, même les ballons vont pleurer », lance, avec sa faconde habituelle, celui qui sera aux commentaires de ce France-Argentine mais son son habituel compère, Benjamin Da Silva.