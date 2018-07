CdM : Balbir envoie Messi et Cristiano Ronaldo à la retraite

Dans : Mondial 2018, Liga.

Le Portugal et l'Argentine ont quitté le Mondial 2018 au stade des huitièmes de finale avec pour effet immédiat la fin de l'aventure pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les deux grandes stars planétaires du football. Evoquant sur ButFootballClub le parcours avorté du joueur du Barça et de celui du Real Madrid, Denis Balbir estime que c'est clairement la fin d'une époque. Pour le journaliste, la Pulga et CR7 ne joueront plus jamais la Coupe du Monde.

« Les deux monuments Messi et Cristiano Ronaldo sont sortis par la petite porte. A mon sens, CR7, grâce à ses buts en phase de poule, s’en est le mieux sorti. Pour Messi, ce sera une nouvelle Coupe du Monde décevante même s’il a délivré une passe décisive contre les Bleus. Cette double élimination, c’est la fin d’une époque. On retiendra que deux des plus grands joueurs de l’histoire avec leurs clubs respectifs n’auront jamais soulevé la Coupe du Monde. Pire, les deux hommes n’auront jamais marqué un but lors d’une phase à élimination directe d’un Mondial (...) Ce qui est certain en revanche, c’est que ni Messi ni CR7 n’ont été en mesure de reproduire ce que Zidane ou Platini savaient si bien faire : tirer vers le haut leurs sélections respectives dans les moments clés. Certes, Zidane ou Platini évoluait dans un football qui était plus lent qu’aujourd’hui mais eux savaient au moins savaient se transcender que le terrain l’imposait. Messi comme Cristiano se sont faits aspirer par le côté négatif de leur formation. Vu leurs âges respectifs, je ne les vois pas tenter un dernier baroud d’honneur en 2022 au Qatar », explique Denis Balbir, un peu désolé de cette triste fin de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.