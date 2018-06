CdM 2018 : Neymar devant Cristiano Ronaldo et Messi, Ménès s’explique

Dans : Mondial 2018, PSG.

Le Mondial a débuté et les favoris vont progressivement entrer en piste. Les meilleurs joueurs du monde sont également au rendez-vous pour cette épreuve, et bien évidemment, les regards se tourneront vers le trio infernal composé de Cristiano Ronaldo, Neymar et Messi. Interrogé sur le site Cnews sur le nom du futur meilleur buteur de l’épreuve, Pierre Ménès voit le Brésilien devancer le Portugais et l’Argentin. La raison est simple : la qualité de l’effectif de la Seleçao par rapport à ses glorieux rivaux.

« Le meilleur buteur ? Neymar. Il peut marquer la Coupe du monde de son empreinte, Par rapport à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, il joue dans une meilleure équipe », a souligné le consultant de Canal+. En 2014, avec seulement cinq matchs disputés, Neymar avait terminé troisième meilleur buteur de la compétition avec quatre réalisations, en compagnie de… Lionel Messi.