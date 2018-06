CdM 2018 : L'arbitrage vidéo contre le Brésil, « un scandale » pour Latour

Dans : Mondial 2018, Foot Europeen, Foot Mondial.

Introduite en grande pompe durant cette Coupe du Monde 2018 en Russie, l'assistance vidéo à l'arbitrage continue de faire débat.

Critiquée par certains, la VAR a refait couler beaucoup d'encre ce dimanche soir. Alors que le Brésil menait tranquillement au score grâce à un but de Coutinho (20e), la Suisse a finalement arraché le match nul avec un but de Zuber (50e), inscrit de la tête... après une poussette claire du milieu offensif helvète sur Miranda. Un but qui aurait donc pu être refusé par l'arbitrage vidéo, mais César Arturo Ramos n'a pas utilisé son assistance et a validé la réalisation suisse.

Ce qui met Bertrand Latour‏ hors de lui. « C'est un scandale. Avec la vidéo, on ne corrige pas une poussette sur Miranda qui entraîne un but. Il y aura donc toujours des polémiques. C'est l'illusion de la "justice" la vidéo », a lancé, sur Twitter, le consultant, qui estime donc que l'utilisation de la VAR pendant ce Mondial n'est pas claire. Ça promet pour la suite...