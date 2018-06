CdM 2018 : Jérôme Rothen renvoie déjà l'arbitre français à la maison

Dans : Mondial 2018.

Après les hommes de Didier Deschamps, un autre Français a fait son apparition dans cette Coupe du monde 2018 mercredi.

Il s’agit bien sûr de Clément Turpin qui a été désigné pour le match entre l’Uruguay et l’Arabie Saoudite (1-0). Résultat, l’arbitre tricolore n’a pas eu une rencontre facile. On le sait, les Uruguayens adorent protester, et cela s’est confirmé. Le problème pour notre compatriote, c’est qu’ils n’avaient pas forcément tort… Clément Turpin a en effet commis quelques erreurs comme un corner évident oublié ou d’énormes fautes non sanctionnées. Autant dire que Luis Suarez et Edinson Cavani ne l’ont pas épargné ! Et Jérôme Rothen non plus.

« Autant je l’ai trouvé bon cette année en Ligue 1, autant là je ne l’ai pas trouvé à son aise, a regretté l’ancien milieu parisien sur RMC. Il y a eu des décisions limites, les joueurs se sont beaucoup énervés contre lui… Il a oublié beaucoup de semelles. Cavani en a pris deux-trois, il n’a rien sifflé. Je ne veux pas lui porter la poisse mais je pense que ce sera son dernier match… » Décidément, les Français n’étaient pas très inspirés pour leur entrée en lice en Russie.