CdM 2018 : Bourreau des Bleus en 2006, Buffon sent venir la revanche française

Dans : Mondial 2018, Equipe de France.

Questionné sur la Coupe du Monde 2018 lors de sa présentation au Paris Saint-Germain, Gianluigi Buffon n'a pas hésité à dire que la France était favorite.

Le Mondial russe regorge de surprises. Suite aux éliminations de l'Allemagne, du champion d'Europe portugais, de l'Espagne, de l'Argentine ou du Brésil, la Coupe du Monde se poursuit sans ses favoris du départ. Puisque dans le dernier carré, on retrouve la France, la Belgique, la Croatie et l'Angleterre. Si toutes ces sélections ont leur chance, les Bleus semblent toutefois un cran au-dessus des autres nations après avoir sorti l'Albiceleste et l'Uruguay. C'est en tout cas l'avis de Gigi Buffon.

« Quand on a fait des pronostics, on avait oublié la France pour cette Coupe du Monde. Je pense que la France va arriver au bout parce qu’elle a un sélectionneur extraordinaire, que j’ai connu à Turin, et une équipe considérable. Je pense que la France est un candidat sérieux pour gagner. L’Italie ? Je pense que tout le monde veut voir l’Italie revenir pour la prochaine Coupe du Monde », a lancé, en conférence de presse, le nouveau gardien du PSG, qui ne verrait pas d'un mauvais oeil le fait de débarquer dans le championnat des champions du monde.