CdM 2018 : Angleterre-Belgique, Di Meco rêve de voir des gros tacles

Attendu comme l’une des grandes affiches de la phase de groupe, le match entre l’Angleterre et la Belgique ce jeudi (20h) fait l’objet de soupçons.

A égalité parfaite dans la poule G, les deux sélections se battront pour la première place. Seulement voilà, ce fauteuil de leader n’est pas vraiment un avantage puisqu’il mène vers un éventuel quart de finale contre le Brésil. Tandis que la deuxième position offrira une partie de tableau nettement plus abordable. Du coup, Eric Di Meco est cash et conseille aux deux nations de perdre cette rencontre décisive.

« Ce match-là, c’est à qui perd gagne, a prévenu le consultant de RMC. Si tu finis premier du groupe, tu te fais hara- kiri car tu finis du côté du Brésil en quarts de finale. Alors que si tu finis second, tu as en huitièmes un adversaire du groupe du Japon et de la Colombie… Et surtout un éventuel quart contre la Suède ou la Suisse. Il faut être fou pour vouloir finir premier de ce groupe ! »

« Vous les lattez bien les Anglais... »

L’ancien Marseillais a donc donné la stratégie à adopter. « Comme les Belges, tu changes toute l’équipe, a-t-il proposé. En cas d’égalité, cela peut se jouer aux cartons. Tu dis aux défenseurs : "Surtout vous les lattez bien les Anglais, comme ça, vous prenez plein de carton." » Reste à savoir si le sélectionneur Roberto Martinez et son adjoint Thierry Henry seraient prêts à jouer pour perdre en Coupe du monde.