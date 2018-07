Brésil : Neymar se dit dégoûté du foot après le Mondial

Dans : Mondial 2018, PSG.

Revenu à la compétition après trois mois d’absence, Neymar avait à coeur de briller pendant la Coupe du monde en Russie.

L’attaquant du Paris Saint-Germain rêvait de remporter ce Mondial 2018 avec le Brésil. Et de devenir un candidat crédible au prochain Ballon d’Or. Mais le scénario a mal tourné pour le Parisien, très critiqué pour son comportement, et éliminé en quarts de finale par la Belgique (2-1) vendredi.Une énorme frustration pour Neymar, carrément dégoûté du ballon rond.

« Je peux dire que c'est le moment le plus triste de ma carrière, a reconnu l’ancien Barcelonais sur Instagram. La douleur est très grande car on savait qu'on pouvait y arriver, on savait qu'on avait les moyens d'aller plus loin, d'écrire l'histoire... mais ce n'était pas pour cette fois. Difficile de trouver la force de vouloir à nouveau jouer au football. »

Neymar abattu mais...

« Mais je suis sûr que Dieu me donnera assez de force pour affronter n'importe quel obstacle, c'est pour cela que je n'arrêterai jamais de remercier Dieu, même dans la défaite... Parce que je sais que ton chemin est bien meilleur que le mien. Je suis très heureux de faire partie de cette équipe, je suis fier de tous, notre rêve s'est interrompu mais il n'a pas quitté nos têtes ni nos coeurs », a conclu Neymar, qui aura besoin de longues vacances avant de se concentrer sur sa deuxième saison en Ligue 1.