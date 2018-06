Brésil : Neymar demande pardon à Thiago Silva et à la Seleçao

Dans : Mondial 2018.

Particulièrement tendu face au Costa Rica (2-0) vendredi, Neymar s’en est pris à son coéquipier Thiago Silva.

L’attaquant du Brésil, mécontent de voir le défenseur central rendre un ballon à l’adversaire en guise de fair-play, l’avait carrément insulté. De quoi affecter le capitaine du Paris Saint-Germain qui s’était confié après la rencontre. Autant dire que cet épisode a créé un contexte négatif pour la Seleçao. Ce qui explique sûrement la réaction de Neymar. Selon les informations de RMC, le joueur le pus cher de l’histoire est allé discuter avec Thiago Silva pour lui présenter ses excuses.

Et l’ancien Barcelonais s’est également adressé à tout le groupe pour reconnaître son excès de nervosité et d’émotivité pendant ce Mondial 2018. L’occasion pour certains cadres comme Marcelo de prendre la parole et d’insister sur la nécessité de garder son calme jusqu’à la fin de la compétition. On peut donc s’attendre à voir Neymar changer de comportement ce mercredi (20h), d’autant que les Serbes n’hésiteront pas à le provoquer pour le faire sortir de son match.