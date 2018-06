Brésil : La VAR annule un pénalty pour Neymar

Dans : Mondial 2018.

En froid avec l’arbitre tout au long de la rencontre entre le Brésil et le Costa Rica, Neymar pensait bien finir par avoir gain de cause à la 78e minute, lorsqu’il s’écroulait de manière spectaculaire dans la surface après un dribble. Björn Kuipers sifflait un pénalty à la grande colère des Costariciens. Appelé ensuite à vérifier cette faute à la vidéo, l’arbitre néerlandais est revenu sur sa décision, la touchette sur le Brésilien étant extrêmement légère, et ne justifiant pas un pénalty selon les officiels, pour qui Neymar en a vraiment trop rajouté sur le coup.