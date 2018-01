UEFA : Le fair-play financier 2.0 va tout faire exploser selon Ménès

Dans : Mercato.

Déterminée à apporter des changements majeurs, l’UEFA vient de dévoiler ses projets en cours concernant un nouveau fair-play financier.

Avec ce nouveau règlement, les clubs européens seraient seulement autorisés à dépenser l’argent gagné sur le marché des transferts. Autant dire que cela réduirait fortement le nombre d’opérations au mercato, surtout pour les joueurs les plus chers. Une mesure à la fois bête et injuste selon Pierre Ménès, qui a pris l’exemple de deux formations de calibres différents.

« La réforme envisagée pour le FPF est à la fois une farce et un danger, a critiqué le chroniqueur de CNEWS Matin. L’UEFA envisage de n’autoriser les clubs qu’à acheter autant qu’ils auront vendu. Une belle ânerie. Deux exemples. Le Real Madrid, qui n’a recruté personne cette saison, ne pourra donc pas se renforcer la saison prochaine sans se séparer de certains de ses cadres. Ou si Lyon se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions, il devra donc vendre Nabil Fekir pour pouvoir acheter. Et c’est juste ça. »

Pour Ménès, ça va mal finir

« Pour une fois, le FPF n’est pas là uniquement pour embêter les nouveaux riches. Avec cette réforme, c’est tous les clubs qui sont visés, a souligné Ménès, qui prédit déjà la réaction des clubs. Et là, vous allez voir comme toutes ces adorables personnes vont se découvrir une toute nouvelle solidarité pour lutter contre quelque chose qui est contraire aux lois commerciales européennes. Le risque d’explosion est réel. Et on ne va pas tarder à entendre parler à nouveau de Ligue fermée, avec une scission entre les clubs les plus riches et l’UEFA. » Il faudra quand même attendre de voir si le président Aleksander Ceferin va au bout de son projet.