Trahir Man United pour Arsenal, Cristiano Ronaldo y pense

Annoncé en conflit avec son président Florentino Pérez, Cristiano Ronaldo envisagerait toujours de quitter le Real Madrid l’été prochain.

En cas de départ, sa priorité irait à l’Angleterre. Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, le Portugais ne se focalise pas sur un retour à Manchester United. L’ancien Red Devil serait plutôt favorable à un transfert à Londres, indique Le 10 Sport. Son agent aurait donc sondé Chelsea, Arsenal et Tottenham en vue du prochain mercato estival. Et pour le moment, seuls les deux premiers cités auraient ouvert la porte, mais sans entrer en contact avec Cristiano Ronaldo.

Les Gunners et les Blues s’interrogeraient d’abord sur la pertinence d’un tel investissement, surtout au niveau du salaire de l’attaquant de 33 ans. Pendant ce temps-là, on imagine que CR7 profite de ces rumeurs pour mettre la pression sur ses dirigeants, lui qui n’a jamais caché sa volonté de signer un dernier contrat à la Maison Blanche et d’y terminer sa carrière le plus tard possible.