Real Madrid : Un coup de folie à 80 ME en attaque ?

Dans : Mercato.

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, c’est un incroyable bouchon en attaque au Real Madrid.

Et pourtant, il n’y a aucun doute pour Zinedine Zidane au moment de coucher le nom de son attaquant vedette à chaque rencontre, puisque Karim Benzema fait parfaitement le travail. Mais derrière, tout le monde se casse les dents. Malgré les millions dépensés, Luka Jovic, Mariano Diaz et Brahim Diaz n’ont pas du tout convaincu. Ce n’est guère mieux pour Gareth Bale, Lucas Vasquez, Vinicius Junior et James Rodriguez, et il y a donc qu’Eden Hazard qui complète une ligne d’attaque de premier plan. Résultat, Florentino Pérez craint la douche froide en Ligue des Champions en février, et rêve d’une recrue d’ampleur enfin capable de mettre de l’impact. Il ne s’agit pas - encore - de Kylian Mbappé, mais plutôt de Timo Werner, annonce Don Balon.

Selon le média espagnol, les dirigeants madrilènes ont craqué pour la fusée allemande, qui porte pour le moment le RB Leipzig dans la lutte pour le titre en Bundesliga, et en Ligue des Champions également. Déloger l’international allemand sera donc très difficile, c’est pourquoi le Real Madrid envisage de monter jusqu’à 80 ME pour avoir gain de cause. Une somme copieuse, mais à 23 ans, Werner peut encore progresser notamment dans l’efficacité et le dernier geste, pour en faire un élément fort de la Maison Blanche pour les années à venir.