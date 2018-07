Real Madrid : Un Américain de 19 ans pour faire oublier Cristiano Ronaldo ?

Dans : Mercato, Bundesliga, Liga, Foot Europeen.

En quête de nouveaux joueurs offensifs pour renouveler ce secteur de jeu après le départ de Cristiano Ronaldo, le Real Madrid peut déjà oublier Neymar, qui a annoncé avec clarté son intention de rester au PSG. Ces derniers temps, les négociations se compliquent au sujet de la venue d’Eden Hazard, puisque Chelsea n’entend pas se séparer de sa star belge après un si bon Mondial, et avec le changement d’entraineur qui vient de s’effectuer. Résultat, le Real Madrid regarde ailleurs et pourrait passer à l’assaut concernant Christian Pulisic, affirme le Daily Mail.

Cette pépite de Dortmund s’est récemment fait remarquer avec un doublé face à Liverpool en match de préparation, et est suivi par de nombreux clubs européens. Le Bayern Munich souhaite en faire la relève de Robben et Ribéry, tandis que Chelsea le suit également… en cas de vente de Hazard. Mais le Real Madrid pourrait passer à l’assaut pour l’intentionnel américain, dont la valeur est annoncée à 70 ME. De quoi préparer l’avenir après le départ de CR7 ?