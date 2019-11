Real Madrid : Pogba contre Bale, le transfert XXL du mercato d'hiver ?

Dans : Mercato.

Afin de faire signer Paul Pogba, que Zinedine Zidane voulait au dernier mercato, le Real Madrid pourrait s'entendre avec Manchester United, qui de son côté souhaite s'offrir Gareth Bale.

On connaît peut-être déjà ce qui sera le gros coup du prochain mercato d’hiver 2020. En effet, ce dimanche, le Sun affirme que le Real Madrid et Manchester United discuteraient déjà d’une possible transaction qui verrait Paul Pogba quitter les Red Devils afin de rejoindre les Merengue pour le plus grand bonheur de Zinedine Zidane. Et l’entraîneur français du Real Madrid ne serait pas malheureux du tout de voir que pour s’offrir le champion du monde français il faudra laisser partir Gareth Bale à Manchester United. Zizou ne porte pas l’international gallois dans son cœur, et il l’avait clairement fait savoir au cœur de l’été, alors que Bale semblait à deux doigts de signer en Chine.

Selon le Sun, qui affirme que le deal Pogba contre Bale se fera au marché hivernal des transferts, c’est en apprenant l’intérêt très vif de Manchester United que l’attaquant gallois a décidé de ne pas signer en Chine, persuadé qu’il est qu’il a encore sa chance dans un grand club d’un championnat majeur. Du côté des supporters du Real Madrid on est clairement impatient de voir Paul Pogba débarquer à Santiago-Bernabeu, mais encore plus de voir Gareth Bale partir, l’attitude de l’attaquant ayant fini par lasser tout le monde. Car comme l’ont rappelé des supporters gallois chambreurs dans une écharpe vendue avant les matchs pour Bale c’est « Le Pays de Galles, le golf, le Real Madrid...dans cet ordre ».