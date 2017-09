Real Madrid : 200 ME à dépenser cet hiver, cinq cibles intouchables

Dans : Mercato, Liga, Foot Europeen.

Cela démange Florentino Perez. Le président du Real Madrid, qui a récemment prolongé le contrat de Zinedine Zidane et lui fait une totale confiance en ce qui concerne le recrutement, n’a pas suivi la frénésie estivale sur le marché des transferts. Alors qu’il aimerait procéder à un rajeunissement de l’équipe, notamment en attaque, Perez ambitionne toujours de faire venir ce qui se fait de mieux. Et selon Don Balon, il songerait à délier les cordons de la bourse pour faire quelques folies dès cet hiver.

L’enveloppe sera de 200 ME, ce qui laisse une sacrée marge pour se renforcer, surtout que la Maison Blanche n’envisage que deux ajouts : un défenseur polyvalent et un attaquant capable de jouer en pointe. Pour le premier, le patron du Real Madrid songe à Aymeric Laporte (Athletic Bilbao) ou David Alaba (Bayern Munich). Des joueurs confirmés dans leur club, même s’il sera difficile d’aller chercher l’international autrichien au cœur de la saison.

Devant, cela relève presque de la mission impossible en plein hiver là-aussi, puisque les cibles se nomment Paulo Dybala (Juventus Turin) et Timo Werner, l’attaquant en pleine forme du RB Leipzig. En revanche, en ce qui concerne le dernier nom couché sur la liste, le journal espagnol estime que le Real Madrid pourrait bien sérieusement tenter sa chance en janvier pour faire venir Antoine Griezmann. L’attaquant français a promis qu’il ne bougerait pas l’été dernier en raison de l’interdiction de recrutement à l’encontre de l’Atlético Madrid, mais cela pourrait être remis en cause début 2018 avec la fin de cette interdiction. Même si le natif de Mâcon possède une clause libératoire, estimée à 200 ME, difficile de croire qu’il pourrait traverser la capitale pour rejoindre l’ennemi juré de l’Atlético, surtout en pleine saison, même en cas d’énorme offre.