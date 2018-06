Real : Lopetegui craque pour cette cible du PSG au mercato

Dans : Mercato, Liga, PSG, Serie A.

Cela va maintenant faire plus de deux ans que le Real Madrid est inactif sur le marché des transferts. Avec la démission de Zinedine Zidane et les possibles départs de certains cadres, il va falloir renouveler l’effectif. Et le nouvel entraîneur Julen Lopetegui va évidemment avoir son mot à dire. Ainsi, selon les informations du Daily Mail, l’ancien sélectionneur de l’Espagne aurait déjà informé Florentino Pérez sur sa priorité n°1 sur le marché des transferts en vue de la saison prochaine.

Le nouveau coach du Real Madrid souhaiterait recruter Sergej Milinkovic-Savic, international serbe de 23 ans dont le nom a également été associé au Paris Saint-Germain il y a quelques semaines. Auteur d’un match réussi face au Costa Rica (1-0) dimanche pour son entrée en lice dans la Coupe du monde, le milieu de terrain de la Lazio Rome a un profil bien particulier qui aurait séduit Julen Lopetegui. Reste que pour s’offrir le joueur aux 35 matchs de Série A cette saison, le Real Madrid devra débourser près de 150ME. Pour rappel, Mateja Kezman (agent du joueur) avait lancé un énorme appel du pied au Real il y a quelques jours. « Lorsqu'il était petit, Sergej ne pensait qu'à porter un jour la tunique madrilène » expliquait notamment l’ancien Parisien…